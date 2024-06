SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schlatter Industries-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schlatter Industries-Aktie bei 90,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 110,867 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.05.2024 3 082,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 69,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 30,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

