SPI-Papier Siegfried-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siegfried von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.04.2019 wurde die Siegfried-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siegfried-Papier bei 358,36 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Siegfried-Aktie investiert, befänden sich nun 2,791 Siegfried-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2024 auf 894,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 494,71 CHF wert. Damit wäre die Investition um 149,47 Prozent gestiegen.

Der Siegfried-Wert an der Börse wurde auf 3,82 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

