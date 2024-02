SPI-Papier Siegfried-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siegfried-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 21.02.2014 wurde die Siegfried-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siegfried-Papier bei 163,25 CHF. Bei einem Siegfried-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,613 Siegfried-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 517,62 CHF, da sich der Wert eines Siegfried-Papiers am 20.02.2024 auf 845,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +417,62 Prozent.

Insgesamt war Siegfried zuletzt 3,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at