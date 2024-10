SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 3 Jahren gekostet

Am 21.10.2021 wurde die Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 40,26 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 24,839 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.10.2024 auf 26,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 647,04 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 647,04 CHF entspricht einer negativen Performance von 35,30 Prozent.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2,60 Mrd. CHF beziffert. Stadler Rail-Papiere wurden am 12.04.2019 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at