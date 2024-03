SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile an diesem Tag 0,52 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 193,821 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,51 CHF, da sich der Wert eines Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiers am 12.03.2024 auf 0,09 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 16,51 CHF, was einer negativen Performance von 83,49 Prozent entspricht.

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 272,47 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at