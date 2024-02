SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) gewesen.

Das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,25 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hat, hat nun 3 935,149 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 346,29 CHF, da sich der Wert eines Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiers am 06.02.2024 auf 0,09 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,37 Prozent.

Der Marktwert von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) betrug jüngst 266,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

