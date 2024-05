SPI-Papier Swissquote-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swissquote-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Swissquote am 08.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 4,30 CHF. Damit wurde die Swissquote-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 95,45 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Swissquote 32,73 Mio. CHF an Aktionäre. Damit wurde die Swissquote-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,878 Prozent herabgesetzt.

Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte die Swissquote-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX bei 265,40 CHF. Am 09.05.2024 wird der Swissquote-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Swissquote-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Swissquote-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist das Swissquote-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,10 Prozent auf. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,65 betrug.

Swissquote-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Swissquote-Kurs via SIX 612,29 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 635,53 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Swissquote-Dividendenvorhersage

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 5,16 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,96 Prozent absinken.

Grunddaten von Swissquote

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Swissquote steht aktuell bei 3,925 Mrd. CHF. Das Swissquote-KGV beträgt aktuell 13,99. Der Umsatz von Swissquote belief sich in 2023 auf 589,040 Mio. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 14,62 CHF.

Redaktion finanzen.at