SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Temenos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 77,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,870 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 777,35 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 10.06.2024 auf 60,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 22,27 Prozent verkleinert.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at