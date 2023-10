SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in u-blox von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die u-blox-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.10.2022 wurden u-blox-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die u-blox-Aktie bei 101,71 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,983 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,77 CHF, da sich der Wert einer u-blox-Aktie am 27.10.2023 auf 85,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 16,23 Prozent weniger wert.

u-blox wurde am Markt mit 607,93 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at