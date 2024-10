SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 37,30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,810 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.10.2024 gerechnet (30,65 CHF), wäre die Investition nun 821,72 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 821,72 CHF, was einer negativen Performance von 17,83 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 608,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at