SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Vetropack A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vetropack A-Anteile an diesem Tag 59,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 169,492 Vetropack A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.07.2024 gerechnet (32,70 CHF), wäre das Investment nun 5 542,37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,58 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 647,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at