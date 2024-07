SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor einem Jahr eingebracht

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,361 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 778,32 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 19.07.2024 auf 31,95 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,17 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 633,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at