SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vetropack A-Aktien gewesen.

Am 16.09.2023 wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 43,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,326 Vetropack A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,45 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 73,14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 26,86 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 623,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at