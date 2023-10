SPI-Papier Von Roll-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Von Roll von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Von Roll-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Von Roll-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Von Roll-Aktie bei 1,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Von Roll-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6 451,613 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2023 gerechnet (0,86 CHF), wäre das Investment nun 5 561,29 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Von Roll eine Börsenbewertung in Höhe von 301,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at