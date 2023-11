SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr gekostet

Zehnder A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zehnder A-Aktie an diesem Tag bei 55,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,921 Zehnder A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2023 auf 50,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 897,85 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 897,85 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,22 Prozent.

Zehnder A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 571,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at