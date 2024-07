SPI-Papier Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zug Estates B-Anteile an diesem Tag 1 815,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,551 Zug Estates B-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 958,68 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 05.07.2024 auf 1 740,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 889,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at