SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Accelleron Industries-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Accelleron Industries-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Accelleron Industries am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,85 CHF vereinbart. Damit wurde die Accelleron Industries-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 16,44 Prozent angezogen. Insgesamt wurde beschlossen 68,49 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Accelleron Industries-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 35,46 CHF aus dem SIX-Handel. Der Accelleron Industries-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Accelleron Industries-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Accelleron Industries weist für 2023 eine Dividendenrendite von 3,24 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,81 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Accelleron Industries-Aktienkurs im SIX-Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Accelleron Industries

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,35 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,53 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Accelleron Industries

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Accelleron Industries beläuft sich aktuell auf 3,399 Mrd. CHF. Accelleron Industries besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,10. 2023 setzte Accelleron Industries 822,140 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 0,97 CHF.

