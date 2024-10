SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aluflexpack von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Aluflexpack-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Aluflexpack-Papier statt. Der Schlusskurs der Aluflexpack-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,333 Aluflexpack-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2024 auf 14,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,83 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Aluflexpack belief sich zuletzt auf 250,61 Mio. CHF. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag der Aluflexpack-Aktie an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Aluflexpack-Aktie bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at