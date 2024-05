SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aluflexpack von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Aluflexpack-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.05.2023 wurde die Aluflexpack-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,52 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Aluflexpack-Papier investiert hätte, hätte er nun 57,078 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aluflexpack-Papiers auf 14,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,60 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,24 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Aluflexpack belief sich zuletzt auf 256,93 Mio. CHF. Am 28.06.2019 wurden Aluflexpack-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Aluflexpack-Papiers lag damals bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at