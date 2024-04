SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aluflexpack von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Aluflexpack-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aluflexpack-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,40 CHF. Bei einem Aluflexpack-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,435 Aluflexpack-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,98 CHF, da sich der Wert einer Aluflexpack-Aktie am 15.04.2024 auf 14,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,02 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Aluflexpack eine Marktkapitalisierung von 257,42 Mio. CHF. Der Aluflexpack-Börsengang fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Aluflexpack-Papiers belief sich damals auf 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at