SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aluflexpack-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Aluflexpack-Aktie gebracht.

Das Aluflexpack-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aluflexpack-Aktie letztlich bei 16,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 606,061 Aluflexpack-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,75 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 939,39 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,61 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Aluflexpack bezifferte sich zuletzt auf 256,17 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Aluflexpack-Anteils fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Aluflexpack-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at