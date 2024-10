SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Avolta (ex Dufry)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,46 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Avolta (ex Dufry)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,807 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 059,77 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 09.10.2024 auf 34,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,98 Prozent erhöht.

Der Avolta (ex Dufry)-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at