SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,835 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 62,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,76 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 13,76 Prozent.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at