SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 52,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Banque Cantonale du Jura SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,905 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2025 gerechnet (59,50 CHF), wäre die Investition nun 113,33 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 113,33 CHF, was einer positiven Performance von 13,33 Prozent entspricht.

Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 177,99 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at