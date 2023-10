SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Basilea Pharmaceutica gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag bei 79,95 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 1,251 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,66 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 02.10.2023 auf 42,10 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 47,34 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Basilea Pharmaceutica eine Börsenbewertung in Höhe von 505,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at