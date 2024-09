SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 98,522 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 551,72 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 02.09.2024 auf 46,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,48 Prozent verringert.

Alle Basilea Pharmaceutica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 557,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at