SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bell gewesen.

Das Bell-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bell-Anteile 267,50 CHF wert. Bei einem Bell-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,738 Bell-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bell-Anteile wären am 26.02.2024 970,09 CHF wert, da der Schlussstand 259,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,99 Prozent eingebüßt.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at