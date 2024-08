SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Bellevue-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25,55 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bellevue-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 391,389 Bellevue-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2024 6 399,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,35 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 36,01 Prozent gleich.

Bellevue war somit zuletzt am Markt 236,43 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at