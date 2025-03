Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,31 Prozent fester bei 17 316,66 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,284 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,073 Prozent leichter bei 17 250,74 Punkten, nach 17 263,34 Punkten am Vortag.

Bei 17 321,30 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 201,40 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 1,20 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2025, den Wert von 16 993,75 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.12.2024, den Wert von 15 199,27 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, bei 15 249,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 386,61 Punkte. Bei 15 453,24 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell HOCN (ex HOCHDORF) (+ 11,90 Prozent auf 1,41 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,53 Prozent auf 17,94 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,09 Prozent auf 0,06 CHF), Mikron (+ 4,94 Prozent auf 17,00 CHF) und COLTENE (+ 4,79 Prozent auf 61,20 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Bellevue (-9,05 Prozent auf 11,05 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-6,67 Prozent auf 12,60 CHF), GAM (-5,93 Prozent auf 0,09 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,23 Prozent auf 8,51 CHF) und Xlife Sciences (-5,04 Prozent auf 18,85 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 9 430 408 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 272,003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BB Biotech-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at