SPI-Titel Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie an diesem Tag bei 187,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,535 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2024 125,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 234,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,13 Prozent.

Berner Kantonalbank (BEKB) war somit zuletzt am Markt 2,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at