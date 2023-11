SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 368,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,271 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2023 gerechnet (457,50 CHF), wäre das Investment nun 124,09 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 24,09 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 901,01 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at