SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Cembra Money Bank gewesen.

Cembra Money Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Anteile betrug an diesem Tag 62,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,924 Cembra Money Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 79,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 259,55 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 25,96 Prozent.

Am Markt war Cembra Money Bank jüngst 2,29 Mrd. CHF wert. Am 30.10.2013 fand der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Cembra Money Bank-Aktie lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at