SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Cembra Money Bank-Aktie bei 96,65 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,466 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.08.2024 7 935,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,70 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 7 935,85 CHF, was einer negativen Performance von 20,64 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Cembra Money Bank eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Cembra Money Bank-Papiere fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Cembra Money Bank-Aktie belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at