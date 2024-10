SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Edisun Power Europe-Aktie letztlich bei 129,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 77,519 Edisun Power Europe-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 720,93 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 08.10.2024 auf 48,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 62,79 Prozent verkleinert.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at