SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor einem Jahr bedeutet

Am 27.10.2022 wurde die Forbo International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 222,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,082 Forbo International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 972,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 79,54 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at