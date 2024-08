SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 26.08.2014 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Glarner Kantonalbank-Papier an diesem Tag 17,55 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,698 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 21,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,80 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 20,80 Prozent vermehrt.

Der Glarner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 286,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at