SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Groupe Minoteries SA-Investment eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 326,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,675 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2023 8 404,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 274,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 90,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at