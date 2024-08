SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren bedeutet

Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HIAG Immobilien-Aktie letztlich bei 76,30 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,311 HIAG Immobilien-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.08.2024 auf 75,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,82 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 98,82 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,18 Prozent.

HIAG Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 751,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at