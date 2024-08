SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Huber + Suhner-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,70 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,210 Huber + Suhner-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Huber + Suhner-Aktien wären am 29.07.2024 1 006,61 CHF wert, da der Schlussstand 76,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,66 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at