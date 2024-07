SPI-Titel Ina Invest-Aktie: Hätte sich ein Investment in Ina Invest vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Am 01.07.2023 wurde das Ina Invest-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 18,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Ina Invest-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,645 Ina Invest-Aktien. Die gehaltenen Ina Invest-Aktien wären am 28.06.2024 1 005,46 CHF wert, da der Schlussstand 18,40 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,55 Prozent.

Ina Invest wurde am Markt mit 179,34 Mio. CHF bewertet. Das Börsendebüt der Ina Invest-Papiere fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Ina Invest-Aktie lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at