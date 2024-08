SPI-Titel Ina Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ina Invest-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Ina Invest-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ina Invest-Papier an diesem Tag 18,38 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Ina Invest-Aktie investierten, hätten nun 5,441 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ina Invest-Papiere wären am 02.08.2024 91,95 CHF wert, da der Schlussstand 16,90 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 8,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ina Invest einen Börsenwert von 165,07 Mio. CHF. Der Ina Invest-Börsengang fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Ein Ina Invest-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at