SPI-Titel INTERROLL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in INTERROLL von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in INTERROLL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades INTERROLL-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des INTERROLL-Papiers betrug an diesem Tag 1 656,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,604 INTERROLL-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2023 1 385,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 295,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 38,59 Prozent.

Der Marktwert von INTERROLL betrug jüngst 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at