SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: Über diese Dividende können sich Jungfraubahn-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Jungfraubahn-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Jungfraubahn am 17.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 6,50 CHF je Aktie beschlossen. Das sind 80,56 Prozent mehr als im Vorjahr.

Jungfraubahn- Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die Jungfraubahn-Aktie am Tag der Hauptversammlung via SIX bei 201,00 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Jungfraubahn, demnach wird der Jungfraubahn-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Jungfraubahn-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der Jungfraubahn-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 2,90 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Jungfraubahn via SIX 32,76 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 35,44 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Jungfraubahn

Für 2024 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 6,65 CHF voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,32 Prozent reduzieren.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Jungfraubahn

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Jungfraubahn beläuft sich aktuell auf 1,123 Mrd. CHF. Das Jungfraubahn-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 11,76. 2023 setzte Jungfraubahn 235,380 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 13,61 CHF.

