SPI-Titel Lalique-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lalique von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lalique gewesen.

Lalique-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lalique-Papier bei 35,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lalique-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 285,714 Lalique-Aktien. Die gehaltenen Lalique-Papiere wären am 07.05.2024 8 742,86 CHF wert, da der Schlussstand 30,60 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 12,57 Prozent.

Insgesamt war Lalique zuletzt 234,02 Mio. CHF wert. Am 25.06.2018 wagte die Lalique-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Lalique-Papiers belief sich damals auf 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at