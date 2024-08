SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 20.08.2021 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 187,617 Anteile im Depot. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 19.08.2024 14 258,91 CHF wert, da der Schlussstand 76,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +42,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Liechtensteinische Landesbank einen Börsenwert von 2,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at