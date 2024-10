SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medmix-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Medmix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Medmix-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,05 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hat, hat nun 453,515 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 562,36 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 54,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Medmix belief sich zuletzt auf 419,44 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Medmix-Anteils fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Medmix-Papiers auf 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at