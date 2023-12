SPI-Titel ONE swiss bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ONE swiss bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das ONE swiss bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,30 CHF. Bei einem ONE swiss bank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 347,826 ONE swiss bank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 695,65 CHF, da sich der Wert einer ONE swiss bank-Aktie am 13.12.2023 auf 2,92 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 26,96 Prozent.

Alle ONE swiss bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at