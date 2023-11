SPI-Titel Orior-Aktie: Hätte sich eine Orior-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Investoren gebracht.

Die Orior-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orior-Papier an diesem Tag 72,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 137,931 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 096,55 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,97 Prozent.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 477,88 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at