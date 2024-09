SPI-Titel Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orior-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.09.2021 wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Orior-Papier bei 90,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,104 Orior-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 51,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,17 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,83 Prozent.

Alle Orior-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 338,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at