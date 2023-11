SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.11.2013 wurden Private Equity-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Private Equity-Papier bei 56,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,770 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Private Equity-Aktien wären am 07.11.2023 121,06 CHF wert, da der Schlussstand 68,40 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 21,06 Prozent gleich.

Private Equity wurde am Markt mit 171,83 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at